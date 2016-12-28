果然是「台灣巨炮」？陳金鋒打斷球桿

王建民（左）、陳金鋒（右）。（葉姵妤攝）

陳金鋒不愧是「台灣巨炮」！因揮桿力道太大，竟然把1號木桿打斷，把與他同組的經典 賽總教練郭泰源與2位教練吳復連、黃欽智嚇了一跳。

通常1支高球1號木桿價值逾萬元，由於目前科技發達，球桿的耐用性與壽命相當高，有時打超過10年都不會斷，結果1年到高球場打不到10場的陳金鋒，28日上午在職棒球員工會舉辦的高球公益賽，其中1洞開球後球桿竟然應聲而斷，桿頭差點飛了出去，讓第1次與他下場的另3位教練，再於見識到的揮桿力道。

陳金鋒12月底就桃猿球團約滿，對於未來歸處？雖其經紀人日前透露有與其他隊接觸，但他28日口風依然很緊，仍舊表示，現在只想先把經典賽的教練工作做好，合約的事就交給經紀人去談。

雖然28日寒冷又下雨，陳金鋒還是咬牙打完18洞，他說：「作愛心嘛！打的好壞是其次，最要重的是要全程參與。」

(中時電子報)