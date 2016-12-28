王建民打經典賽機會小 郭泰源有心理準備
經典賽中華隊總教練郭泰源、旅美好手王建民今天同場出席公益高球賽，對於邀請王建民參賽，郭泰源首次談到「他要拚大聯盟，機會是比較小」。
中華職棒球員工會主辦的高爾夫公益賽今天在苗栗的全國花園鄉村俱樂部舉行，由理事長胡金龍號召，王建民、彭政閔、林智勝等球星及中華隊教練團吳復連、陳金鋒、黃欽智都下場揮桿，為基層棒球、家扶基金會募款。
郭泰源、王建民在開球儀式上同台，不過比賽開始後沒有太多機會交談。
郭泰源下午受訪時說，今天沒有與王建民談到經典賽，雙方僅止於11月在美國見面談過一次，回台灣以後就沒有再談。
「正確答案還沒出來，我還是期待他能來幫球隊」郭泰源得知王建民下月4日就要回美國，表示會在王建民回美國以前再找他談。
王建民11月30日返台時對媒體說，他在美國跟郭泰源聊了很多，「有講到自己的想法，沒有明確跟他講沒有要打，我說我會盡量調整，當然想要為國家比賽，但也要考量明年球季，希望利用春訓表現給教練團看，才有機會回到大聯盟」。
郭泰源今天維持一貫態度，期待王建民為中華隊效力，但也首度說出「他要拚大聯盟，機會是比較小」有這樣的心理準備。1051228
(中央社)
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