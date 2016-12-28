尼泊爾村莊遭象群攻擊 1死2傷

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尼泊爾西南部一群大象攻擊了一處村莊，造成1人身亡，另有2人受傷。

美聯社報導，政府官員艾查里亞（Dilli Ram Acharya）表示，象群在今天拂曉時分攻擊了普拉森尼村（Praseni），當時冬霧籠罩導致光線不足，能見度差。

當局派遣安全部隊至該區，將象群趕回森林。傷者已被帶往附近城鎮醫治。

艾查里亞說，普拉森尼村靠近住有許多大象的巴迪亞國家公園（Bardia National Park），不過鮮少傳出有人遭象群攻擊致死。（譯者：中央社周莉芳）1051228

(中央社)