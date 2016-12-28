明年運勢大公開　曼樺老師《中時電子報》線上解析

曼樺老師命理 直播

曼樺老師親臨中時電子報，精準解析明年運勢。圖／取自《曼樺老師-風水命理會客室》專頁

想要知道2017年運勢如何嗎，這次中時電子報特別邀請，紅遍兩岸四地的命理老師曼樺，為你精準剖析明年的整體運勢，千萬不能錯過！

知名命理老師曼樺。圖／取自《曼樺老師-風水命理會客室》專頁

曼樺老師不只經驗豐富，更是兩岸四地多家企業、地產商、產官學界風水命理的御用顧問。今天她特別來到中時電子報，要在線上和讀者分析明年的運勢，同時中時電子報也為大家爭取福利，只要在直播過程中發問，老師都會一一解答，機會相當難得，千萬不要錯過。

(中時電子報)