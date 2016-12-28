求全球知名度 「喔熊」乘著台東熱氣球上升

我要評比

日前立委鄭寶清才在立院質詢台灣觀光代言人「臺灣喔熊」知名度不夠，觀光局長周永暉今天與台東縣長黃健庭簽署備忘錄，未來要共同製作「臺灣喔熊造型熱氣球」行銷國際。

自2011年開始，台東縣府首創台灣熱氣球嘉年華，每年平均都有數10萬人次，至鹿野高台參與熱氣球嘉年華活動。周永暉提及，望借助「臺灣喔熱造型熱氣球」提出系列行銷及國際推廣。往後每年夏天，「喔熊熱氣球」將於台東天空飛翔，希望雙方持續合作推動無動力飛行運動觀光產業。

(中時)