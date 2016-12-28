她是高職生 錄取台大圖書資訊學系
連兩年獲得「資訊月資訊應用競賽中文輸入組」全國第二的明道中學資料處理科學生尤靜娟，懷抱著對文字資料、多媒體資料處理的興趣，獲台大「希望入學」錄取圖書資訊學系。
從小對電腦軟體就有高度興趣的尤靜娟，國中開始便自學Photoshop、PhotoImpact、SAI等繪圖軟體，也接觸數種多媒體編輯軟體，還自行摸索部落格的CSS語法，因興趣而培養的初步技能，也讓她奠定資訊能力的基礎。
進入明道中學資料處理科後，尤靜娟因打字速度較快而被老師選為助教，並每天進行3000字的輸入訓練，她在2015年及2016年，以1分鐘160字以上的成績，連續兩年獲得資訊月資訊應用競賽中文輸入組全國第二。
導師曾瓊瑤表示，台大希望入學招生計畫自全台甄選出30名弱勢背景的學生，來自新住民家庭的尤靜娟，待人溫暖體貼，不僅主動關心服務，也積極求真求知，擁有做學問的良好態度和精神，期待她未來在所愛的領域上繼續散發光熱，回饋社會。
明道中學校長汪大久表示，明道的每位學生皆是獨一無二，成長過程中，學生們在師長、同學的相伴下，逐步探掘自我價值，累積前行的信心。明道中學提供許多舞台，鼓勵學生邊做邊學，不放棄任何機會，讓學生瞭解自我，發揮所長，勇敢的為目標邁出腳步，全力以赴。1051228
(中央社)
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