離岸風電政策 環團籲近岸暫緩開發

我要評比

台灣海峽近岸為中華白海豚棲息地，多個環保團體今天呼籲，政府離岸風電政策應先從遠岸開始開發，近岸生態比遠岸豐富許多，應先詳細的調查近岸風場，再進行環評檢討與修正。

環保署今天召開第306次環評大會，其中一案為離岸風力發電政策環評。彰化縣環境保護聯盟、台灣西海岸保育聯盟等多個環保團體在環保署前召開記者會，要求近岸6浬內或水深30公尺內的近岸區塊，應暫緩開發。

環團表示，近岸生態比遠岸豐富許多，應先更詳細的調查開放近岸風場，再進行環評檢討與修正。此外，為了保護有可能在離岸風電區塊附近出沒的中華白海豚，台灣西海岸保育聯盟研究員吳慧君指出，雖然有規劃監測、減緩水下噪音措施，但根據香港鯨豚保育專家表示，水下噪音減緩措施並沒有用。

環團指出，並不反對政府積極發展離岸風力，但政策目標應改為先遠岸、後近岸，示範風場所在的近岸區塊都應全面暫緩，以減輕環境衝擊。1051228

(中央社)