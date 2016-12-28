立院初審 台澳避免航空企業雙重課稅協議

立法院今天初審通過「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」，從MOU合作備忘錄提升為協議層級，財政部估算淨稅收增加新台幣1.58億元。

立法院內政、財政委員會聯席會議上午初審通過「台灣與澳門避免航空企業雙重課稅協議」案，委員會也通過國民黨團所提附帶決議，要求陸委會未來每季書面報告、每半年來專案報告。

中國國民黨立委黃昭順關切協議通過後，整個稅收可省下多少？財政部次長吳當傑說，對台灣而言，稅收淨增加新台幣1.58億元。

民進黨立委莊瑞雄表示，此時審查這項協議到底有何急迫性與後續效益評估？吳當傑說，新的協議有非常重要里程碑的角色，以前只是個備忘錄，現在叫做協議；其次簽署人，過去是民間團體，現在是陸委會一個辦事處等於是官方色彩；第三，協議的效期，過去有18次延約的紀錄、不確定與風險比較高，協議是永久有效，除非有一方要中止。1051228

(中央社)