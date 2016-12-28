迎接2017曙光 花東海岸景點最夯
告別2016年，迎接2017年，易遊網今天公布全台最夯5大曙光地，花東海岸、墾丁龍磐和嘉義阿里山拿下前3名，台南二寮和南投武嶺也熱門。
2017年倒數計時，在狂歡派對結束後，迎接曙光更是最熱血的行程，易遊網今天公布元旦銷售數據，台灣最熱門的5大曙光縣市分別是花東海岸、墾丁龍磐、嘉義阿里山、台南二寮和南投武嶺。
易遊網分析，花東沿海的七星潭、三仙台都是熱門的賞日出景點，另外，最南端的墾丁兼具夕陽和日出的地理優勢，也受到許多人歡迎；嘉義阿里山日出早已享譽國際，每年都是最夯的賞曙光景點。
這份數據還發現，除了前5名的景點，台中福壽山農場、北台灣三貂角、宜蘭外澳、綠島朝日溫泉、蘭嶼東清灣、馬祖東莒燈塔和澎湖(艸果)葉也是旅人們心目中最佳的賞景地點。1051228
(中央社)
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