喬治小王子要上學啦 威廉凱特明年搬家

威廉王子牽著其子喬治，凱特王妃抱著他們的女兒夏洛特在聖誕節時參加彌撒。(美聯社)

英國威廉王子(Prince William)和凱特王妃(Kate Middleton)明年將搬離他們位於英格蘭東南部諾福克(Norfolk)的住處，搬到倫敦的肯辛頓宮(Kensington Palace)，因為他們的兒子喬治王子(George)即將在附近上幼稚園，威廉和凱特也將幫助英國女王承擔更多皇室的責任。

根據英國《每日郵報》(Daily Mail)報導，因為喬治小王子即將開始到、距離肯辛頓宮殿不到15分鐘路程的學校Wetherby School念幼稚園，因此威廉和凱特將會永久移居到該宮殿中。這所學校一學期學費高達6,500英鎊(25.7萬台幣)，過去威廉王子和哈利王子(Prince Harry)也都念這所學校，據說也是這兩人最喜歡的學校。

威廉和凱特也將承擔更多英國皇室的責任，但這表示威廉將必須考慮他放棄其空中急救直升機駕駛的工作，才能完全投入。他和東英格蘭空中急救隊(East Anglian Air Ambulance Service)的合約明年三月到期，但英國《電訊報》(Daily Telegraph)表示威廉可能會繼續擔任駕駛直到夏天。

凱特據傳不太樂意搬回倫敦，但她和威廉將會一同協助、減輕年紀已高達90歲的現任女王伊莉莎白的皇室責任。威廉和凱特據傳希望能擴大皇室慈善基金會的活動，關注更多議題如精神疾病。他們倆和哈利將公開支持民眾對抗精神疾病，凱特在今年已經發起了一個慈善馬拉松活動Heads Together)，今年10月表示將推廣世界精神衛生日(World Mental Health Day)，

Wetherby School大約有250名學生，年紀在4歲到18歲之間，許多學生最後都升學到著名的私人菁英中學如伊頓(Eton)、聖保祿(St. Paul’s)和西敏(Westminster)中學等。念過Wetherby School的名人有英國影星休葛蘭(Hugh Grant)、音樂劇作家安德魯‧洛伊‧瑋柏(Andrew Lloyd Webber)和得過奧斯卡金像獎最佳劇本的朱利安‧費羅斯(Julian Fellowes)。

(中時電子報)