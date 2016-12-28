太平洋戰爭75周年：與國軍大打出手的泰國軍

泰國皇家陸軍二戰期間使用的日製九五式戰車，如今被陳列於皇家陸軍騎兵中心。（網路照片）

提到長達八年的對日全面抗戰，日軍在國人印象中一直是唯一一支侵略中國的外國軍隊，卻鮮少有人知道泰國也曾經在戰場上與中華民國國軍大動干戈。一直以來與世無爭，有著和平國度形象的泰國，是出於什麼樣的原因與中華民國走向對立的？更重要的一個問題，在於做為東南亞唯一主權獨立國家的泰國，是出於什麼樣的原因決定與日本結盟的。

與日本結盟的泰國首相，軍事獨裁者鑾披汶·頌堪陸軍元帥。（網路照片）

日本唯一的同盟國

被夾在英屬緬甸與法屬印度支那中間的暹羅王國，運用自己所擁有的絕佳地理位置，還有極度靈活的外交手段，得以在大多數亞洲國家都被殖民或者瓜分的19世紀末，以英法「緩衝國」的身份保持主權獨立國家的身份。到了全面抗戰於1937年爆發之際，暹羅是除了中華民國與日本帝國之外唯一一個獨立的亞洲國家。

換言之，為了讓自己獨立國家的身份能夠持續保持下去，並且竭盡所能取得最大的國家利益，暹羅的外交政策以最冷酷無情的現實主義為宗旨。居然日本已經成為了亞洲最強大的國家，而且也開始挑戰英法兩大西方強權在中南半島上的殖民統治，暹羅首先要思考的是如何適應全新的東南亞地緣政治，絕對不是同情中華民國的抗戰大業。

其次，則是1938年出任暹羅首相的鑾披汶·頌堪（Plaek Phibunsongkhram）本身也是一個信仰法西斯主義的右翼軍事獨裁者。雖然擁有華人血統，但是鑾披汶·頌堪卻極度的推崇「大傣族主義」。他上台後做的最重要的一件事情，就是把暹羅王國的國名改稱為泰王國。在陸軍的全力支持下，鑾披汶·頌堪在國內推行「泰國人的泰國」政策，排擠與打壓華人在政治與經濟上的權力。

對外，他則主張泰國周邊所有傣族人大規模定居的地區，都應該被納入泰王國的領土範圍之中。這些被鑾披汶·頌堪解讀為泰國潛在領土的地區，有些位於法屬印度支那的寮國與柬埔寨境內，有些在英屬馬來亞與緬甸境內，還有一些則是在中華民國境內。在這種對內推動「血統單一化」，對外推動領土擴張政策的思維下，泰國理所當然與日本越走越近。

鑾披汶·頌堪在1940年10月對法國人首先發難，揮軍進攻寮國與柬埔寨。在戰場上取得空前勝利的泰國軍隊，於1941年1月由維琪法軍手中「收復」了所有失土。日本見到泰軍在戰場上節節勝利，便向法國人施加外交壓力，要求雙邊停戰。最後在日本人的壓力下，法國割讓了柬埔寨馬德望省大部份的土地，還有寮國境內湄公河以西54,000平方公里的領土給了泰國。

雖然從日本手中獲得那麼大的好處，鑾披汶·頌堪從泰國本身的國家利益出發，一開始並不打算在即將爆發的太平洋戰爭中「選邊站」。然而，日軍居然率先在12月8日對泰國發起了攻勢，似乎不願意給鑾披汶·頌堪選擇的機會。目睹日軍在東南亞所向披靡的表現，本身也排斥西方帝國主義的鑾披汶·頌堪也就半推半就，在沒有選擇的情況下與日本結盟。

1941年12月21日，伴隨著《日泰攻守同盟條約》的簽訂，泰國正式成為了軸心國日本的合作國。泰國的加盟之所以意義非凡，在於其是日本亞洲盟友中唯一一個真正意義上的主權獨立國家。其他日本在亞洲的盟友，包括在中國東北的滿洲國都是由日軍一手督導成立的魁儡政權。不過在日本的要求下，泰王國承認南京的汪精衛政權是代表中華民國的唯一合法政府。

因此，中國成為了日泰兩國的「共同盟友」，在法律意義上也就沒有泰國向中華民國宣戰的必要性。然而實質上，抗日的重慶國民政府不只獲得國際社會較多的承認，而且控制區也直達中緬邊境（包括泰國自認擁有主權的撣邦）。再加上國軍已經組成中國遠征軍入緬參戰，且日軍也需要來自泰國的幫助以征服緬甸，中華民國與泰國的軍隊終究還是難以避免在戰場上大打出手。

被遺忘的景棟作戰

率部與泰軍交戰的國軍93師呂國銓師長。（網路照片）

非常巧合的，與泰國軍隊交戰的國軍，就是在1949年以後退守泰緬邊區打反共游擊戰的陸軍第93師。當時第93師在編制上屬於中國遠征軍的第6軍，駐防於緬甸撣邦靠近中泰緬三國邊界處的景棟。其實當93軍進駐景棟之際，日軍已經在泰軍的配合下進犯長達兩個月，英印軍與英緬軍完全陷入兵敗如山倒的態勢。

考量到93軍各部隊昔日駐紮的雲南省車里、佛海與南嶠的人口結構也是以傣族為主，蔣中正明白泰國人很有可能效法希特勒併吞蘇台德地區的做法揮師進攻中國。因此蔣中正命令第93師呂國銓師長必須要死守景棟，以免泰軍威脅西雙版納地區的安全。1942年3月13日，一批越界闖入景棟地區的泰國軍隊首度遭遇93師。

在第6軍軍長甘麗初將軍的命令下，第93師保持高度克制，僅以優勢兵力將泰軍趕回泰國境內，並沒有大打出手。到了21日，原本與第93師駐防在一起的英軍突然撤回印度。於是整個景棟地區的安全，都由孤軍奮戰的第93師負責。所幸根據參戰老兵杜其良先生的介紹，英國人在撤退之前還留下了一批軍服與皮靴給93師的弟兄。

此刻緬甸戰場上最激烈的同古保衛戰已經開打，然而考量到景棟地區戰略地位的重要性，蔣中正並沒有命令呂國銓率第93師增援率領第5軍第200師與日軍作戰的戴安瀾將軍。也正如蔣委員長的研判，伴隨著盟軍防線在緬甸的全面崩盤，泰國軍隊也於5月3日向景棟的第93師展開進攻。首波攻勢，由泰國皇家空軍第62中隊的九七式重爆擊機發起。

呂國銓打算率領93師對泰國發起攻勢，但是卻為甘麗初軍長所制止。在對國軍陣地實施長達三天的炸射後，泰國北方軍司令拉達那恭.社裡龍里少將（Jarun Rattanakun Seriroengrit）下令麾下的皇家陸軍第2師、第3師與第4師對景棟發起地面攻勢。5月10日，杜其良效力的第277團第1營與泰國陸軍第4步兵師第46步兵團第4騎兵營在孟漢(Monghang)遭遇，雙方展開了一陣激烈交戰。

激戰兩個小時後，第277團便往孟薩（Mongsart）方向撤退。在日軍顧問守屋精爾的建議下，泰軍第2步兵師計劃以第4、第5與第12步兵團的優勢兵力包圍並殲滅防衛孟薩的第93師277團。泰軍於5月20日發起進攻，但是在當地複雜的叢林地形影響下，各團之間難以取得聯繫，始終無法協調起來對國軍發動最有效率之攻擊。

所以國軍雖然只守了三天就放棄孟薩，但是第277團第1營仍然完整的把兵力撤回到景棟。杜其良指出，這段時間他們部隊主要就是在叢林裡面與敵軍打游擊，雙方並沒有發生大規模的正面交鋒。老先生甚至還表示，他根本不知道自己打的敵人究竟是日本還是泰國的軍隊。此刻在緬北作戰的中國遠征軍已經呈現全面敗退狀態，第93師撤退回國的時機已經成熟。

不過考量到一旦第93師突然全數撤回國內，可能會讓氣焰囂張的泰軍直接打入西雙版納，煽動當地傣族居民脫離中華民國獨立。於是甘麗初軍長命令呂國銓師長採取聲東擊西的策略，將277團、278團與279團撤往景棟外圍打游擊。顯然，甘麗初軍長希望盡可能拖延泰軍佔領景棟的速度，為93師回防雲南爭取時間。

5月26日，泰軍第3步兵師第8團第52步兵營的先頭部隊，在景棟外圍與93師279團大打出手。經過了一陣激烈戰鬥後，他們從被俘的279團傷兵口中得知了93師撤退的消息。於是第52步兵營快馬加鞭的開往景棟，並在沒有遭遇任何抵抗的情況下佔領了這座城鎮。第4步兵師，則繼續向猛勇（Mongyawng）方向推進，並在當地與278師爆發了激烈戰鬥。

第278團的抵抗，造成第4步兵師的巨大損失，泰軍只好呼叫皇家空軍第61與第62中隊的馬丁式轟炸機與九七式重爆擊機臨空支援。在缺乏空中支援的情況下，第278團逐步往北方撤退，第4步兵師於5月30日完成了對猛勇的佔領。然而直到6月4日為止，第93師部隊仍採化整為零的方式，以游擊戰不斷襲擊往景棟方向前進的日軍。

6月5日，第3步兵師在景棟升起了泰王國國旗。原本因為害怕日軍而逃往山區避難的民眾，在得知佔領景棟的是泰國而不是日本的軍隊後又回到了自己的故鄉。景棟的人口本來就是由傣族組成，所以當他們看到新的佔領軍是與自己同文同種的同胞以後，也表達了歡迎的立場。深恐此一狀況在雲南境內的傣族地區上演，呂國銓師長明瞭第93師在撣邦的任務還沒有結束。

中泰國境戰爭

二戰時的泰國騎兵部隊。(網路照片)

按照鑾披汶·頌堪當局與日本人的協議，東撣邦將在日軍完成對緬甸的佔領後割讓給泰王國，做為對泰軍出兵的獎勵。泰國政府隨後在當地建立了由第3步兵師師長屏春哈旺（Phin Choonhavan）負責管轄的源泰邦軍事政府。然而，第93師並沒有隨著其他中國遠征軍撤往國內或者印度而停止在撣邦的活動。相反的，他們持續與第3步兵師打游擊戰，讓泰國人知道國軍的抵抗還沒有結束。

6月16日，國軍第93師279團對泰軍第3步兵師第7步兵團第20營發起攻勢。得知第20營遭到攻擊的消息後，泰軍第7步兵團立即命第21營開往前線解圍。第21營派出一個重機槍連繞到279團，準備對國軍實施一次成功的反包圍。不料還沒等到第21營開始行動，泰軍就遭到突然殺出的國軍第277團第1營攻擊。

第21營撤退到一座小村莊內，並遭到277團與279團雙重包圍，其餘泰軍雖嘗試趕來救援他們，但是都先後被擊退。最後，第277團與第279團花了一天的時間攻下那座小村子，徹底殲滅了第21營。就連第21營的營長本人，也在與國軍激烈戰鬥的過程中身負重傷被俘。兩個多月與國軍戰鬥下來，泰國北方軍損失了近20%的兵源。

同時在第93師的持續騷擾下，第3步兵師無法妥善維持由泰國本土延續到景棟的補給線。而駐防於景棟的泰軍官兵們，必須要從後方運送大米來與當地民眾交換其他肉類食物。假若沒有大米，他們就必須要付出高額的泰銖。可是無論是大米還是軍餉，都沒有辦法準時運送到景棟前線。第3步兵師眼前唯一的解套方式，就是印製軍票與販售鴉片。

考量到泰國軍隊連經營源泰邦地方政府都有問題，已經不可能再對中國國土進行侵略，甘麗初軍長命令呂國銓逐步將277團、278團與279團撤回西雙版納地區的打洛、車里與孟養。第93師是首批中國遠征軍中，最後一支撤回國內的部隊。杜其良老先生回憶，在與泰國軍隊的歷次交火中，他們總共有4,000名弟兄為國捐軀。

得知93師主力撤回雲南的消息後，泰國北方軍新任司令罕·沙目頌堪少將（Han Songkhram）命令第3步兵師開始行動，收復東撣邦的所有「失土」。呂國銓將軍命令尚未撤退回國的第93師官兵組織游擊戰，給泰國軍隊造成心理打擊，以拖延他們往中泰邊境推進的速度。國軍弟兄利用地形上的優勢伏擊來犯的泰國軍隊，然後便迅速放棄據點。

國軍的游擊作戰給泰軍帶來了極大的打擊，使得他們就算是進入一座毫無設防的村落，都不敢掉以輕心。然而，泰國陸軍第4步兵師第13步兵團不知死活的趁第3步兵師在猛麻與小勐拉陷入苦戰的機會渡過南壘河，進入了中華民國的國境。不知死活的第13步兵團還以為93師主力已經被第3步兵師纏住，但萬萬沒想到自己已經進入了第277團與279團的包圍陣內。

只聽到很大的「殺」聲從遠處傳來，入侵中國國土的泰國軍隊便遭到第93師兩個步兵團的毀滅性攻擊。與過去在景棟碰到的小規模遭遇戰不一樣，這一次第13步兵團踏上的是中國人的土地，所以他們面臨到的也是為了保衛國土準備戰鬥到剩下一兵一卒的國軍將士。在93師毫不留情的打擊下，在側翼負責掩護工作的泰軍第34營被打到幾乎全軍覆沒，就連營長都被當場打死。

唯有第34營第4連的泰軍將士，在連長他儂·吉滴卡宗上尉（Thanom Kittikachorn）率領下撤出第93師的包圍，逃回了緬甸境內。也因為此次戰鬥中的卓越表現，吉滴卡宗上尉不只成為了泰國的國家英雄，而且還在戰後兩度出任首相要職。1月12日，越過南壘河進攻猛龍地區的泰軍第4步兵師第3步兵團也因遭到第278團的迎頭痛擊，而退守位於中泰邊境上的58號界樁。

1月16日，泰國政府透過廣播向世人宣告已完成了對東撣邦所有「失土」的收復工作。為了打擊泰軍的囂張氣焰，第93師副師長彭佐熙在師長呂國銓的命令下，親自率領第278團與277團進攻仍為第4步兵師盤據的第58號界樁。在與國軍經歷了一連三天的激戰後，傷亡數百人的泰軍第3步兵團被逐出了中泰國界。

泰國向國民政府求和

蔣中正支持下的自由泰運動成員使用的標誌。（網路照片）

雖然在名義上完成了對整個東撣邦的佔領，但是在戰場上接二連三遭93師挫敗的經驗，也讓泰國人深刻的瞭解到中華民國能夠孤獨抵抗日本的侵略長達四年，也絕對不是一個好惹的角色。伴隨日軍在太平洋戰場上的攻勢開始走起了下坡，泰國從本身的國家利益角度出發，也需要一個來自亞洲的夥伴做為自己與英美盟國溝通的管道。

於是，第3步兵師在鑾披汶的默許下，派出了龍.吉賴.那萊上校（Luang Krai Narai）前往雲南與呂國銓師長會面，雙方在口頭上達成了停火協議。隨後呂國銓師長親自前往泰國與北方軍司令沙目頌堪少將會晤。由於中泰兩國並不存在真正意義上的民族仇恨，所以兩位不打不相識的將領在會議上相談甚歡，馬上就達成了互不侵犯的協議。

得到這個消息的蔣中正委員長，順勢而為的在2月27日發表《告泰國軍民書》。在由蔣委員長發表的廣播內容中，他明確的將泰國定義為日本的侵略國而非軸心國幫兇。他指出：「每一個中國人都期待著泰國的安定和泰國的繁榮，中國人民對泰國的友感並沒有因為你們近幾年來的行動而變更，因為中國朝野都知道，日泰同盟是日本武力迫成的。」

透過明確的將泰國定義為「被侵略國」，而非與德國、義大利與日本併列的軸心國，蔣中正保證同盟國絕對不會破壞泰王國的主權獨立與領土完整。聰明的鑾披汶領悟到了蔣中正的懸外之音，不到兩個月就宣佈放寬華人歸化為泰國國民的條件，在推行法西斯主義的作風上也有所收斂。不過鑾披汶也明瞭若自己帶領著整個國家與日本撕破臉，將無法避免泰國遭到日軍佔領的危機。

所以在這樣的情況下，泰王國仍在名義上維持與日本的同盟，但是私底下仍默許政府官員與軍人參加反法西斯的「自由泰運動」（Free Thai Movement）。重慶也成為了戴笠的軍統局，還有美國中央情報局的前身，即戰略情報局（Office of Strategic Services）為「自由泰運動」訓練地下工作人員的據點。此後除了攔截空襲泰國日軍目標的美軍轟炸機外，泰軍不再有與盟軍正面交戰的紀錄。

B-24與B-29對泰國的轟炸，並沒有導致泰國人民痛恨盟國。相反的是，他們將自己的不幸與災難怪罪到把泰國綁到日本侵略戰車上的鑾披汶。1944年7月，鑾披汶在由「自由泰運動」幕後策劃的政變中宣告下台。取而代之的寬·阿派旺（Khuang Abhaiwongse）加緊了與盟軍的聯繫。阿派旺期望在英軍與國軍反攻泰國之際，號召自己的子民起身抗暴驅逐日本侵略者，配合盟軍作戰。

他相信這樣的做法，不只能夠讓泰國擺脫侵略者幫兇的臭名，而且還能如同華沙起義的波蘭人一樣，取得戰勝國的地位。只有在這樣的情況下，泰國在太平洋爆發初期配合日軍作戰獲得的領土才有可能被保留下來。不過阿派旺的如意算盤，卻因為日本在遭到原子彈攻擊後決定提早投降而無法實現。泰國以武力從緬甸與馬來亞奪去的領土，終究還是必須要吐出來。

不過在「自由泰運動」領導人，泰國駐美大使西尼·巴莫（Seni Pramoj）的奔走，還有蔣中正的背書下，美國與英國答應不再追究泰王國曾經對美英宣戰的行為。只是曾經與英美聯軍交火的戰犯，必須要接受盟軍審判。前首相鑾披汶也因此一度入獄，但是只被關了兩個月，就因為美國需要借助他在陸軍裡的影響力以對抗共產黨而被釋放。

伴隨著大陸的淪陷與韓戰的爆發，本來做為軸心國幫兇的泰國又搖身一變成為了美國在東南亞的反共夥伴。有趣的是，二戰期間在中泰邊境與泰國軍隊數度交鋒的93師，也因為國軍在內戰中的失敗而流亡緬甸。到了80年代，一部份沒有被撤回台灣的前93師老兵，在段希文將軍的帶領下接受了二戰老敵人泰國軍隊的收編，與意圖赤化東南亞的泰共與苗共作戰，但那也已經是歷史的後話了。

(中時電子報)