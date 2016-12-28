避免工安憾事重演！新北市工務局無預警抽查大樓工地

我要評比

工務局副局長吳世瑋率隊稽查鄉林建設工地。（新北市政府工務局提供）

工務局表示，本次稽查工地為地下4層、地上21層之高樓層建築物。（新北市政府工務局提供）

新北市政府工務局不定期抽查轄內工地，把關施工品質，今天上午由工務局副局長吳世瑋率隊，會同環保局、勞工局及建築、土木及結構等專業技師，至淡海新市鎮某大樓工地無預警抽查，稽查過程發現工地部分樓層鷹架及防墜網未綁紮妥當，並在12樓版發現其中一支邊柱鋼筋保護層不足，當場限期要求工地在一個月內完成改善。

工務局表示，本次稽查工地為地下4層、地上21層之高樓層建築物，目前工程進度已蓋到地上第12樓版，對於日前外縣市發生嚴重公安意外，特別重視各工地的施工品質、結構安全。

工務局表示，本次加強檢查現場梁柱鋼筋是否按設計圖說施作，希望藉由專業知識與施工經驗等意見交流及建議，要求營造廠務必注意及改善，以確保建築工程品質，保障人民生命財產安全。

截止11月為止，新北市共執行83件次專案建築工地品質管理檢查，統計主要缺失包括工地施工環境不良、周遭道路及公共設施維護不佳、主要結構尺寸、鋼筋未依規定綁紮、自主檢查不足、勞安設備缺失、起重機升降設備缺失及未依規定申報勘驗及先行施工等缺失。

工務局表示，針對違規業者，均要求工地限14天內將缺失補正備查後，才能申報下次勘驗，另違反建築法規定者則酌情依法處分或勒令停工處分，直到改善完成始得繼續申報下一階段勘驗。

工務局表示，施工管理制度的強化使得新北市工程品質日益提升，也因此在去年度拿下內政部辦理的建築物施工管理業務考核全國特優獎，營建署還特別在去年10月19日指定新北市辦理示範觀摩會，將新北市施工管理經驗推廣至全國各縣市政府施工管理業務上。

(中時)