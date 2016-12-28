草屯青松護理之家開幕 南投縣長林明溱剪綵

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草屯青松護理之家隆重開幕，南投縣長林明溱（中）與衛生局長黃昭郎（右3）應邀前往剪綵。（楊樹煌攝）

南投縣長林明溱在青松護理之家見到院內的長照長者，逐一問候致意。（楊樹煌攝）

為因應人口老化及長照需求，草屯鎮出現大型安養院─青松護理之家，今〈28〉日隆重開幕，南投縣長林明溱由衛生局長黃昭郎等人陪同前往致意並剪綵。

林明溱特別感謝青松護理之家願協助縣府安置許多需要長期照護的長者，提供縣內失能長輩有個舒適的照護場所，讓家屬安心。

林縣長指出，南投縣老人人口比率已是全國第3高，長輩的照護需求日益增加，目前縣內共有16家護理之家，可提供1,332個病床數，新開幕的青松護理之家，目前可再提供56床，對於草屯、中寮、國姓地區需長期護理病人是一大福音。

青松護理之家總經理周孟賢表示，他們從事老人安養與護理有20多年經驗，目前有17個機構，可提供1,200床的服務能量，未來將配合長照2.0計畫、深耕長照及居家服務，提供健康舒適環境，讓長者住得健康快樂、有活力。

(中時)