40歲阿龐對抗淋巴癌2年 靠3招穩定病情

阿龐兩年多前罹癌，如今病情獲得控制。（圖／中時資料照片）

本名龐庸之的40歲演員阿龐是許多戲劇中的熟面孔綠葉，經典作品有《吐司男之吻》、《鬥魚》等，去年12月他出席《背包踐客》記者會時，自爆一年多前被確診罹患淋巴癌，期間還歷經女友提分手，可說是雙重打擊，上周阿龐再現身中天《麻辣天后傳》，氣色不錯，吐露靠三招養生已成功控制病情。

阿龐去年底自曝低調抗癌一年多，他不敢跟母親說病情，總是自己一人看病，原先交往的女友也在開刀後分手，使他歷經人生中身心靈的低潮期，所幸病情終於獲得控制，他也逐步復出演藝圈。據《自由時報》報導，阿龐上周現身中天，整個人看起來更有精神，原來全是健走、游泳、控制飲食的功勞。

阿龐說，每月他有空都會固定游泳運動，至少游個3000公尺才會休息，也熱愛健走，目前固定回診已無大礙，慶幸病情已獲得控制，至於戀情，阿龐認至今仍單身，鬼門關前走一遭的他並不著急找伴，反而覺得身體健康最重要。

(中時電子報)