成員皆名車代步 詐騙集團遭逮
李姓、劉姓2犯嫌為首的詐騙集團，流竄在苗栗、彰化一帶，出入皆有名車代步，且約2個月就變換據點，躲避追查，但仍被刑事局循線逮捕。
刑事局調查，李嫌、劉嫌為首詐騙集團手法新穎，利用APP下載虛擬手機程式，僅以筆電等設備連上耳機，即可直接向被害人電話詐騙，他們假冒銀行客服人員向被害人佯稱信用卡被盜刷後，陸續再假冒中國公安第2線詐騙人員、檢察官第3線詐騙人員，謊稱被害人涉及刑案，指示「須進行財產清查」，將名下帳戶款項盡皆轉帳至集團指定帳戶。
該集團為規避警方查緝，2個月就會變換據點，且機房內外設立多組監視器，監控內外動態，並選擇周邊空曠易逃脫的別墅豪宅，還會不定時演練如何逃生、湮滅證據。
刑事局與苗栗、彰化警方合作，經過數月緊密蒐證，掌握集團處所後，動員百名警力、兵分4路同步拘提及搜索，逮捕李、劉等22人，查扣大批詐騙物證，警方訊後依刑法詐欺罪嫌移送法辦。1051228
(中央社)
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