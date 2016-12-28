安倍訪珍珠港 日大臣參拜靖國神社

我要評比

日本首相安倍晉三造訪珍珠港，展開極具象徵意義的和解之旅時，日本1名內閣大臣今天在東京參拜備受爭議的靖國神社。

東日本大震災復興特別委員長今村雅弘的秘書說，今村雅弘今天下午參拜靖國神社。今村雅弘負責掌管日本北部2011年發生大地震及海嘯後的重建事宜。

秘書僅證實今村造訪靖國神社，但未說明他為何選在此時參拜。

「朝日新聞」報導，今村表示，「我向神明稟報工作，並祈禱我國和平與繁榮。」

今村說：「我在1週前就決定造訪神社」，並強調這與安倍參訪珍珠港行「沒有關係」。

今村8月11日也曾參拜靖國神社，也就是在日本二次大戰戰敗週年前幾天。

今村參拜靖國神社前幾個小時，安倍晉三偕同美國總統歐巴馬向日本於1941年12月7日偷襲珍珠港，當時喪生的2400多名美軍致意。珍珠港事件促使美國參與二戰。（譯者：中央社劉文瑜）1051228

(中央社)