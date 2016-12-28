外媒：前美駐菲大使曾密謀推翻杜特蒂

前美國駐菲大使高德柏格(左)與現任菲律賓總統杜特蒂（右）。(圖/美聯社)

有消息指出，前美國駐菲大使高德柏格（Philip Goldberg）曾意圖推翻現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），而關於他們兩人不合的傳言早就甚囂塵上。

據菲律賓《馬尼拉時報》報導，透過知情人士爆料，高德柏格於擔任駐菲大使期間就有推翻杜特蒂的構想，甚至有詳細計劃。他曾製作一份計劃方案，內容在促使美國當局動用政治、經濟、外交、社會等多方面力量壓迫杜特蒂，最終迫使其順利下台。

具體作法方面，高德柏格建議可以從孤立菲律賓著手，例如製造鄰國與杜特蒂政府的矛盾，從而封鎖菲國的對外貿易，讓人民對政府徹底失去信心。

報導也披露，高德柏格已經不是第一次有類似舉動，他在2008年任玻利維亞大使期間，也曾煽動駐在國的反對派進行暴力示威，因此被玻國政府要求離境，並將他列入「不受歡迎名單」。

關於前面傳言，菲律賓當局已有回應。該國總統府發言人安達納爾(Martin Andanar)表示，新任美國駐菲大使已經履職，所以不需要繼續對前任大使的行為作文章。

以上兩人之恩怨在菲律賓已是眾人皆知，由於杜特蒂不滿高德柏格干預國內選舉，於是在一次演講中諷刺高德柏格是「娘娘腔」，事件鬧到美國要政府召見菲國外館人員，請求澄清說明。

據瞭解，菲國男性為顯示自己的男子氣概，發生爭吵時常譏諷不願正面交鋒的對方為「娘娘腔」。

(中時電子報)