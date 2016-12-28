外媒：前美駐菲大使曾密謀推翻杜特蒂
有消息指出，前美國駐菲大使高德柏格（Philip Goldberg）曾意圖推翻現任菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte），而關於他們兩人不合的傳言早就甚囂塵上。
據菲律賓《馬尼拉時報》報導，透過知情人士爆料，高德柏格於擔任駐菲大使期間就有推翻杜特蒂的構想，甚至有詳細計劃。他曾製作一份計劃方案，內容在促使美國當局動用政治、經濟、外交、社會等多方面力量壓迫杜特蒂，最終迫使其順利下台。
具體作法方面，高德柏格建議可以從孤立菲律賓著手，例如製造鄰國與杜特蒂政府的矛盾，從而封鎖菲國的對外貿易，讓人民對政府徹底失去信心。
報導也披露，高德柏格已經不是第一次有類似舉動，他在2008年任玻利維亞大使期間，也曾煽動駐在國的反對派進行暴力示威，因此被玻國政府要求離境，並將他列入「不受歡迎名單」。
關於前面傳言，菲律賓當局已有回應。該國總統府發言人安達納爾(Martin Andanar)表示，新任美國駐菲大使已經履職，所以不需要繼續對前任大使的行為作文章。
以上兩人之恩怨在菲律賓已是眾人皆知，由於杜特蒂不滿高德柏格干預國內選舉，於是在一次演講中諷刺高德柏格是「娘娘腔」，事件鬧到美國要政府召見菲國外館人員，請求澄清說明。
據瞭解，菲國男性為顯示自己的男子氣概，發生爭吵時常譏諷不願正面交鋒的對方為「娘娘腔」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。