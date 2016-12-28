陳妍希產後首拍 回春照驚艷粉絲

陳妍希產後首次自拍。（圖／本報系資料照片，取自陳妍希微博）

陳妍希這個月20日順利生下兒子「小星星」，產後的她也遵守傳統禮俗沒有洗頭，昨她終於解禁洗頭，讓她笑稱這是小確幸！由於這是她產後首次自拍，素顏入鏡的陳妍希被讚「回春不少」，還有人誇她像清純學生妹。

陳妍希昨曬出自拍照，開心「產後不能洗頭」終於解禁，直呼這是「生活得來不易的小幸福」，只是這也是她產後首張公開的自拍照，許多粉絲看到她素顏模樣，都讚「超級美！」還有網友直呼這張照片與老公陳曉有幾分神似，還有不少粉絲貼心提醒她產後要好好休養。

(中時電子報)