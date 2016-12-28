懷胎5月老公劈腿 女星不離婚原諒偷腥夫

安田美沙子老公在她懷孕期間偷吃。（圖／翻攝自安田美沙子IG)

日本寫真女星安田美沙子懷胎5個月，卻爆出老公背著她出軌，帶小三出入酒店，今(28日)她透過經紀公司表示，願意原諒老公重修舊好。

安田美沙子2014年嫁給服裝設計師下鳥直之，不過老公卻趁她懷孕時，劈腿神似女星北川景子的正妹，兩人被目擊吃飯約會，隨後進入酒店，事後，他也坦承偷吃，讓不少人都很心疼安田美沙子。

而安田美沙子今透過經紀公司表示，她從老公那邊聽到事情的經過，已嚴厲責罵他，似乎已在反省，這次就原諒他，「為了肚子裡的小寶寶，想給彼此再一次的機會。」

(中時電子報)