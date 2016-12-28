中埔瑞豐社區荒地變綠地 全國模範
嘉義縣中埔鄉瑞豐社區召集村民力量，運用當地資源及廢棄材料，配合嘉義林管處提供植栽，將廢棄荒地變成紫薇森林，連續2年獲選為全國模範社區。
嘉義林管處今天表示，瑞豐社區屬於嘉義縣中埔鄉較偏遠地區，自103年起參與林務局社區植樹綠美化計畫，改善社區環境，隨即獲得優良成績，去年首次奪得社區植樹綠美化的全國模範社區。
嘉義林管處指出，瑞豐社區村民今年再度投入社區綠美化工作，以愛土地的心，發揮創意及團隊精神，利用林務局砍伐違法的檳榔樹，刨皮、漆保護油，搭建圍籬及觀景台，廢棄水泥磚做邊坡擋土牆，落實回收再利用。
瑞豐社區村民同時搭配種植大花紫薇、白千層、樹蘭、茄苳等約1300株喬灌木，成功將荒地變身成紫薇森林，成為當地民眾休閒新去處。
嘉義林管處105年度推動社區植樹綠美化模範社區評比出爐，中埔鄉瑞豐社區從嘉義縣市及台南市14個社區脫穎而出，連續2年獲選為全國模範社區。
嘉義林管處說，林務局積極推動社區綠美化工作，透過每年補助計畫給予社區持續的動力，將社區髒亂點或荒地改造成綠意盎然園地，藉由居民共同投入，創造社區全新面貌。1051228
(中央社)
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