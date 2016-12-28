彰化縣路邊停車收費 僅彰市確定上路
彰化縣原本計畫從明年1月3日起在彰化市、員林市、鹿港鎮以及田尾鄉4鄉鎮市實施路邊停車收費，不過只有彰化市確定能上路。
縣府解釋，縣府只負責建置收費系統已和超商洽談繳費事宜，其餘由各鄉鎮市公所自行規劃，目前員林市仍在進行劃設停車格作業，鹿港鎮則還在尋找路邊停車收費員，至於田尾鄉則未和縣府聯絡停車收費相關事宜。
目前全台各縣市中，只有彰化縣、南投縣以及雲林縣沒有實施路邊停車收費，彰化縣政府在今年3月通過彰化縣公有公共停車收費管理自治條例，規劃彰化市、員林市、鹿港鎮以及田尾鄉等4鄉鎮市先實施路邊停車收費，且預定在明年1月3日上路，不過目前只有彰化市公所完成所有準備工作，確定明年1月3日開始收費，1小時收費20元。
彰化縣政府工務處運輸管理科科長許僅宜指出，縣府協助各鄉鎮建置路邊停車的收費系統，以及和超商等通路洽談收費機制，鄉鎮公所則決定收費路段、劃設收費停車格以及招聘收費員等，不過目前只有彰化市劃設了574個停車格，同時發包找到民間業者承攪收費員業務。
縣府工務處指出，員林市還在進行劃設停車格的工作，而鹿港鎮雖然已劃好在鹿港鎮立體育場、復興南路等地的停車格，不過公所計畫只在週六、日收費，要找收費員有困難，至於田尾鄉則還沒有和縣府洽商聯絡路邊停車收費事宜。1051228
(中央社)
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