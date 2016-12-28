日對台窗口改名 陸：強烈不滿已提交涉

日本對台準外交代表機構明年起將更名。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，大陸對日方「消極舉措」表示強烈不滿，敦促日本堅持「一中」原則，並已為此向日方提出交涉。

被視為日本對台灣的準外交代表機構「公益財團法人交流協會」上午在官網公布，2017年1月1日起，交流協會變更名稱為「公益財團法人日本台灣交流協會」。

大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應提問時表示，陸方已看到台灣媒體關於此事的報導。

華春瑩表示：「中方在台灣問題上的立場是一貫和明確的，我們堅決反對任何製造『一中一台』或者『兩個中國』的企圖。對於日方在台灣問題上採取消極舉措，我們表示強烈的不滿。」

她說：「中方敦促日方恪守中日聯合聲明確定的原則和迄今向中方所做的承諾，堅持『一個中國』原則，妥善地處理涉台問題，不要向台灣當局和國際社會發出錯誤的信號，不要給中日關係製造新的干擾。」

華春瑩會後受訪表示，陸方已為此向日方提出交涉。

外交部上午指出，「日本台灣交流協會」這一新名稱明確反映協會在台工作的實質內涵，印證台日雙邊關係續朝正面方向發展。1051228

(中央社)