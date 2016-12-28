陸翁養雞生出巨型蛋 敲開後是蛋中蛋
中國大陸陝西省西安市長安區一名73歲老翁在自家雞棚內發現一枚「巨型蛋」，長約20公分，十分驚奇的是，這枚巨蛋打開後，其中又包裹著一個小雞蛋，形成了十分罕見的「蛋中蛋」。
大陸都市快報27日報導「巨型蛋」的消息。這枚蛋不僅個頭大，拿在手中也分量十足。
73歲的飼主說，養了12年的雞，餵的都是天然的飼料，但不知道為何母雞會生出這麼大的蛋。
專家解釋，「蛋中蛋」的形成是母雞生蛋時受到外界刺激，使已形成的雞蛋又返回輸卵管的上部，等到這枚蛋再度下移時又被裹上蛋白和蛋殼，形成了「蛋中蛋」，這種機率約為幾十萬分之一，蛋還是可以食用的。1051228
(中央社)
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