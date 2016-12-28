靜宜大學食營系 奪全國創新產品競賽三連霸

靜宜大學食品營養學系參加今年「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，以「爺奶棒棒」勇奪全國第一名殊榮！（陳世宗攝）

靜宜大學食營系以「膨發地瓜脆餅─甜心薯」拿下佳作！（陳世宗攝）

靜宜大學食品營養學系參加今年「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，以「爺奶棒棒」勇奪全國第一名殊榮，「膨發地瓜脆餅─甜心薯」拿下佳作；該校自2014年起連續3年奪冠，寫下3連霸的輝煌戰績。食營系主任詹恭巨說，學生奪冠實力來自該校連續12年獲得教育部教學卓越計畫！

靜宜校長唐傳義表示，該校創新推動「放心動」、「安心吃」及「善心活」的三心運動，以「放心動」提升體適能，增進有效學習；藉由學生實習課程，推動安全食材、輔導生產履歷、溯源餐廳認證，營造校園「安心吃」的環境，並成為培育人才的新場域；結合靜宜服務學習推動「善心活」，在「青銀共學」的全新空間，發展高齡相關產業。

為鼓勵大專院校食品營養相關科系學生將實務經驗及文化創意融入產品開發，台灣食品科學技術學會舉辦「台灣食品產業新一代創新產品競賽」，今年以「符合高齡消費族群需求，並具台灣本土特色的加工食品」為主題。

靜宜大學食營系大四學生黎芳洵、謝宇萱及黃思璇以「爺奶棒棒」勇奪第一名；林晏竹及許嘉馨的作品「膨發地瓜脆餅─ 甜心薯」拿下佳作。系主任詹恭巨說，該校充足經費採購齊全的教學硬體設備、著重實務課程、積極舉辦成果展及競賽，提振學生運用創意動手研發的精神。

產品開發不該是關在象牙塔閉門造車，而是要走入社會觀察消費者行為及探索市場需求！詹恭巨指出，食營系除強調培養學生基礎技能，更搭配實作、競賽及成果展的刺激，培養學生創意能力，並能與創業連結；學生也積極參與校內「食品加工」創意競賽、「工廠實務」成果展及畢業專題等。

勇奪第一名佳績的「爺奶棒棒」作品指導老師王培銘說，獲獎團隊在產品開發前，先瞭解銀髮族的需求，再進行產品開發，並於沙鹿社區發展協會舉辦試吃活動，經不斷互動修正，研發出符合需求的食品。在實際訪查社區老人及家中長輩過程中，得知銀髮族非常想念過去熟悉的食材與零食，但因牙齒不好，想吃蜜地瓜、花生糖及麥芽糖餅等，卻不方便食用，並感嘆市面上並無為銀髮族開發的休閒食品。

王培銘表示，參賽學生將糙米、黑米及紅薏仁擠壓膨發成穀物棒，再經適當比例調配到脆而不硬，入口無需咀嚼，與唾液混合即可軟化，有利於吞嚥等特性。此外，並裹覆黃肉番薯、紫心番薯巧克力醬等多元口味，天然顏色鮮豔誘人，也可增進食慾。

「膨發地瓜脆餅─甜心薯」指導老師張永和指出，學生發現銀髮族的膳食纖維攝取不足，一改過去地瓜乾燥膨發手法，採用切片直接膨發，不斷嘗試以鬆餅機、蛋糕機等器材膨發，成功調整出適合老年人食用的脆硬度，大幅增加膳食纖維的含量，又避免高溫油炸，符合均衡飲食的原則。

食營系四年級謝宇萱說，產品製造過程，遇到最大的困難是找出膨發穀物棒、糙米、紅薏仁、黑米的適當調配比例，才能讓牙齒咀嚼困難的銀髮族入口即化。做了多次調整，再進行試吃，最後終於做出完美比例，成為產品最大特色。

(中時)