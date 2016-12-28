「想從天橋往下跳」畢書盡曝18歲打黑工辛酸史
台韓混血歌手畢書盡（Bii）自2006年出道，憑藉花美男外型和堅強的歌唱實力，加上親民的「暖男」性格，累積大批死忠粉絲，成為新一代男神。但其實他當初被「新人教父」李亞明簽下時，卻因寂寞喝醉酒導致常遲到，讓老闆相當失望，便把他送去大陸深圳找爸爸，沒想到竟因此展開一段打黑工歷程，令他一度有想輕生的念頭。
據《鏡周刊》報導，畢書盡當時被送往深圳找父親時，未料對方沒來接機，還直接把他丟到鐵工廠打黑工，沒護照加上語言又不通的環境下，他每天從早上7點工作到晚上11、12點，1個月收入只有人民幣100元（約台幣500元），且沒一餐吃飽過，甚至菜色都沒出現過肉，生活相當刻苦。
之後畢書盡等了許久仍不見爸爸來接他，「我跟朋友上去天橋很多次，想要往下跳，我說我沒有希望了，我想要跳下去」，所幸在朋友的開導之下，才讓他撐過這段難熬日子，直到過年前夕，爸爸終於來找他，父子倆相見的第一件事就跑去買橘子，「9個月沒吃到橘子，就覺得很想吃，馬上去買」。
結束打黑工日子回到台灣，175公分的畢書盡，體重竟不到50公斤，讓李亞明嚇一大跳，也因為經歷過吃不飽的苦，畢書盡希望大家能對自己好一點，常呼籲粉絲別為了買禮物給他而餓到肚子，暖心性格依舊。
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(中時電子報)
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