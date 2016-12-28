大馬女逛街偷衣服 警循線在飯店查獲
來台旅遊的32歲詹姓馬來西亞女子，日前到北市西門町某運動服飾店逛街時，直接將試穿的運動上衣穿走，店方清點發現遭竊，調閱監視器查知詹女涉嫌重大，報警處理。萬華分局循線查知詹女下榻飯店，將他緝捕到案，並起獲她偷走的衣服，依竊盜罪嫌送辦。
詹女是利用在台旅遊期間，與男性友人到西寧南路愛迪達專賣店逛街，看中售價890元的藍色運動上衣，她拿了白色和藍色各一件進試衣間試穿，卻將藍色運動衣穿在身上，用自己的外套蓋住，再拿取架上同款桃色運動衣服到櫃檯結帳，隨即與友人離開現場。
晚間吳姓女店員盤點發現衣物短少，並在2樓架上陳售的外套口袋內，找到遭竊運動上衣被撕掉的標籤，立即調閱店內監視影像查看，發現是詹女竊走衣物，立即報警查辦。
警方循影追查，發現詹女在台北市某飯店落腳，進一步查知她是來台旅遊的馬籍人士，順利將她查獲並起出贓物。
(中時)
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