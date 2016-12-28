太陽的後裔 今年觀眾投入度最高電視劇

我要評比

韓國廣播廣告振興公社（KOBACO）今天發布的「韓國電視劇（觀眾）投入度指數」調查結果顯示，韓劇「太陽的後裔」被評選為2016年韓國觀眾投入度最高的電視劇。

南韓「亞洲經濟」指出，PEI指數（Program Engagement Index）是透過觀眾的專注程度判斷電視節目價值的指標，以100分為基準，數字越大說明觀眾投入度越高。

據報導，KBS電視劇「太陽的後裔」憑藉宋仲基和宋慧喬的超強演技，以150.9分位居首位。

調查結果顯示，由李鍾碩、韓孝珠主演的MBC電視劇「W：兩個世界」以146.2分位居第2，朴寶劍、金裕貞主演的KBS電視劇「雲畫的月光」以143排名第3。1051228

(中央社)