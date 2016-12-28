賣逾期健康食品？葡萄王：家族惡意抹黑

葡萄王(1707)遭周刊報導販賣過期品，衝擊股價跳空跌停。董事長曾盛麟表示，從接任以來，產品完全沒有問題，初步了解是家族有人不滿接班惡意爆料，目前食藥署及衛生局人員都已在工廠內查核，等到結果出來後會向社會大眾報告，如果消費者有問題或有疑慮，公司都可接受退貨。

葡萄王強調，旗下所有產品皆符合國家法規，絕無食品安全疑慮。很訝異週刊未經證實的不實報導，針對上述所涉公司形象與聲譽之損傷，公司將採法律途徑，追究相關責任。

週刊報導，葡萄王集團驚爆將過期產品回收改標及改瓶裝後再上架的醜聞；對此，葡萄王包括現任董事長曾盛麟，葡眾董事長曾張月及葡眾總經理曾美菁聯袂出席證交所記者會。

曾盛麟強調，週刊所使用的文件自己沒看過，初步了解是公司報廢的資料，但到底是由離職員工所攜出，還是特定人士故意放話，亦或是報導無中生有，目前還在查，公司也報了警，相信真相慢慢就會浮出。

被問及到底是家族的那位成員刻意抹黑，曾盛麟語焉不詳的回應，目前正在清查，要等證據出來後才能確定。至於週刊所報導的販賣過期品有他的蓋章，那是兩份文件，蓋章的那份是報廢表，而另一份自己根本沒看過，週刊報導的確是公司文件，但被竄改過魚目混珠，現在公司正積極了解中。

曾盛麟說，傷害已造成了，消費者信心一定會喪失，公司的業績也一定會受到影響，但該做的還是要去做，希望消費者理解公司是故意被打擊和抹黑的。

葡萄王現任董事長曾盛麟的媽媽曾張月語帶哽咽感慨說，手心手背都是肉，很難過對不起大家，也對不起過世的前董事長。

葡眾總經理曾美菁直言，弟弟曾盛麟很孝順，又有商業長才，因此父親才決定由他來接班，為爸爸一生的心血及消費者信心，特別在記者會說明。

(工商)