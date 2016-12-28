MLB》強悍如薛爾瑟 卻是國聯「挨轟王」
國民王牌薛爾瑟今年斬獲生涯第二座賽揚獎，成為史上第六位在兩聯盟都獲獎的投手，強悍如他，放眼各項數據皆堪稱頂尖，然而據美媒報導，他上賽季挨了31發全壘打，不僅是生涯最差，同時也與紅人投手史崔利，並列為全國聯最容易挨轟的投手。
以速球為主要武器的薛爾瑟，向來都屬「飛球型」投手，但數據顯示，他今年被擊出的飛球，變成全壘打的比率是10.8%，為他生涯最差的成績，球被打中就容易成為長打，也讓他在季後賽對上道奇的關鍵第五戰，投了6局好球，卻在7局遭彼德生打出關鍵長打，無緣取勝，親手送對手挺進國聯冠軍戰。
「這是我的其中一個缺點，」薛爾瑟今年主投228.1局、20勝、284次三振、每局被上壘率0.97的成績，皆在聯盟中排行頂尖，不過他接受《華盛頓郵報》專訪時也坦言有這個缺點，「我必須找到方法，把球留在場內。」
而薛爾瑟雖糗登國聯「挨轟王」，但他在全聯盟中，卻只排名第7，本季前三常挨轟的投手，皆來自美聯，第一名是現效力白襪、挨了40轟的「神盾」席爾茲，第二是挨37轟、天使的小韋佛，第三是印地安人的湯姆林挨36轟，其他3名排在薛爾瑟前頭的投手，也皆為美聯投手。
(中時電子報)
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