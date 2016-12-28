李進良有意公開戀小三？小禎曬照「舊事已過」

還未簽字離婚的李進良，越愛新歡田欣越公開，而小禎湊巧在今天曬聖經金句紅包袋，被疑是否有意確實揮別無緣老公。(取材自胡小禎facebook)

小禎與李進良結婚9年多，男方頻爆偷吃醜聞，婚姻因此破局，但分居4年多未離婚。(中時資料照片)

藝人小禎與老公李進良結婚9年多，男方頻被傳偷吃，兩人婚姻最終仍宣告破局，但卻遲遲未能簽字離婚，維持分居已4年多，而在婚姻關係仍存在的當下，李進良近來與小模田欣越愛越公開，女方被《壹週刊》拍到公然進出男方診所，還熱情跟李家兩老互動，儼然女主人架式，外界因此相當好奇小禎的想法，沒想到她今天在臉書上PO出印有聖經語錄的紅包袋，內容字句引人聯想。

小禎稍早在臉書po出多組紅包袋照片，袋子上都印有聖經經典金句，她呼籲「來買紅包袋～神與我同在～」，其中，某袋上頭寫著：「舊事已過，都變成新的了」，湊巧呼應了無緣老公李進良今日的情事，不知是否暗喻自己也該展開新生活？

而確實，李進良有了新的伴，小禎則將心思放在女兒Emma及身體健康上，母女倆僅周末放假或過節，才跟李進良見面，夫妻倆已各自生活著，其實粉絲常跟小禎在臉書互動，也常關心到婚姻事，眾人不斷鼓勵她，要她積極爭取撫養權，把時間花在更有意義的人事物上，而今天的紅包袋貼文，粉絲則沒多提到李進良，僅表示喜小禎的貼文，「看完心靈都平靜了～」。

(中時電子報)