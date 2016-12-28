北美館修繕工程 2017年9月中起休館

因應建築體修繕工程，台北市立美術館2017年9月下旬至2018年6月閉館，進行全館空調修繕和典藏庫房的擴建。這段期間僅在戶外廣場呈現王文志「庇護所：無家者之家」展。至於2017年台北美術獎則改至台北當代藝術館舉辦。

北美館館長林平表示，北美館已經30年、建築老舊，今年爭取到經費全館得以改善空調，除了空調，另行地板和牆面更新，一樓大展廳的天花板會增加可載重設備，可應加多媒體的變化度，展覽更為靈活。

另外，北美館南進門也計畫改建，這座落成之後目前是精品館承租，但玻璃帷幕的建築主體，夏天非常炎熱，計畫改建並解決空調，「它會跟著典藏庫房一起做空間規劃，她表示想像這裡有志工服務區和民眾入口通道，「可設置台灣美術史的介紹，或放耐溫溼的作品」，除此，希望解決美術館用餐問題，「希望未來這裡能增加輕食餐廳，增加市民對環境的接受度。」

明年是解嚴30年，除了與康乃爾大學強生美術館合作，在駐紐約台北文化中心策劃解嚴30年「解．紛：台灣解嚴30年之當代藝術」展，除此，館內年輕策展人策劃「斷裂的書寫」相呼應。

(中時)