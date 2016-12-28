北美館修繕工程 2017年9月中起休館
因應建築體修繕工程，台北市立美術館2017年9月下旬至2018年6月閉館，進行全館空調修繕和典藏庫房的擴建。這段期間僅在戶外廣場呈現王文志「庇護所：無家者之家」展。至於2017年台北美術獎則改至台北當代藝術館舉辦。
北美館館長林平表示，北美館已經30年、建築老舊，今年爭取到經費全館得以改善空調，除了空調，另行地板和牆面更新，一樓大展廳的天花板會增加可載重設備，可應加多媒體的變化度，展覽更為靈活。
另外，北美館南進門也計畫改建，這座落成之後目前是精品館承租，但玻璃帷幕的建築主體，夏天非常炎熱，計畫改建並解決空調，「它會跟著典藏庫房一起做空間規劃，她表示想像這裡有志工服務區和民眾入口通道，「可設置台灣美術史的介紹，或放耐溫溼的作品」，除此，希望解決美術館用餐問題，「希望未來這裡能增加輕食餐廳，增加市民對環境的接受度。」
明年是解嚴30年，除了與康乃爾大學強生美術館合作，在駐紐約台北文化中心策劃解嚴30年「解．紛：台灣解嚴30年之當代藝術」展，除此，館內年輕策展人策劃「斷裂的書寫」相呼應。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。