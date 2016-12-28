台中兄打死胞妹事件 校方入班輔導

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台中日前發生高一的哥哥打死國三胞妹事件，學校師長今天到死者靈前上香，案發隔天學校已對死者班級的學生進行輔導，今天下午將再次啟動輔導，追蹤學生情緒有無異狀。

台中市日前發生李姓高中生打死國三親妹妹，今天一早學校校長、主任、導師到死者靈前捻香，校長表示，哥哥、妹妹曾同讀同所國中，哥哥已畢業現就讀高一，兩人在校成績中等，不曾有違規紀錄，妹妹非常喜歡韓流明星。

校長表示，事發隔天，校內輔導室已啟動入班輔導機制，對死者班上學生進行輔導，同班同學聞訊，感到相當難過，班上氣氛哀傷，憂心恐有學生受到影響，今天下午將再次啟動輔導，並追蹤學生情緒狀況。

校長指出，死者生前曾參與畢業紀念冊製作，將準備一本送給她。

檢方調查，這對兄妹日前晚間因父母出差不在家，2人疑似發生口角，就讀高一的哥哥持木棍將國三的妹妹打死後，自己再報警自首。

檢方相驗後，將涉嫌打死妹妹的少年移送少年法庭，下午裁定收容，至於死因仍待解剖後確認。1051228

(中央社)