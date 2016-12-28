一例一休假日找嘸醫 健保署有方法克服

假日診所開診有限，且一例一休，能影響看診能量。健保署長李伯璋說，密切觀察基層開診量，確保民眾權益，健保APP也結合地圖，更方便民眾查詢。中央社記者陳偉婷攝 105年12月28日

假日診所開診有限，且一例一休，能影響看診能量。健保署長李伯璋說，密切觀察基層開診量，確保民眾權益，健保APP也結合地圖，更方便民眾查詢。

衛生福利部中央健康保險署長李伯璋今天在記者會中表示，積極推動分級醫療，其中包含提升基層醫療服務量能，導引民眾轉診就醫習慣，也會加強資訊查詢系統，讓民眾更方便取得就醫資源。

李伯璋說，不少民眾若遇到突發疾病，往往不知所措，或是衝到大醫院掛急診，除醫療資源浪費，也會有急診壅塞問題，希望改變民眾就醫習慣。現行基層診所假日開診率約22%，但重點不是量夠不夠，而是民眾要用能「找得到」。

因應落實分級醫療、勞基法一例一休新制，健保署新版「全民健保行動快易通（APP）」，特別結合Google Map地圖功能，點選「附近院所」就能以地圖呈現附近半徑1公里所有院所的位置，還有院所提供看診服務的詳細資訊，供民眾查詢。

健保署醫管組專門委員林淑範表示，App提高民眾方便性，在特約類別中有診所、醫學中心等項目，再選想看的科別如兒科、內科、外科等進行篩選，就會依距離篩出相關的醫療院所，走10到15分鐘就能就醫。

除院所看診資訊，健保行動快易通也有「急診待床」查詢，結合醫院資訊更新，即時了解各醫院急診有沒有壅塞狀況、是否已經向119通報滿床。

健保署說，全台健保特約的西醫、牙醫和中醫診所合計有2萬多家，除了在偏遠的山地、離島地區外，許多人的住家或工作地點附近就有基層診所，可提供民眾便利的診療服務。民眾就醫請優先選擇住家附近診所，若有進一步醫療需要，再透過診所醫師轉診至合適醫院就診。

至於一例一休衝擊，李伯璋坦言，現在基層診所開診量雖有22%，但一例一休上路後，診所假日開診的成本會增加，也可能會影響假日開診能量，健保署會持續觀察。

李伯璋也說，如果後續真的有假日開診不足的狀況，也會再提出方法因應，保障民眾就醫權益。1051228

(中央社)