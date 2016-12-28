南韓電影大鐘獎頒獎 李秉憲榮獲影帝

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第53屆南韓電影大鐘獎頒獎典禮昨晚在首爾世宗大學會展中心舉行，場面相當冷清，一線演員僅李秉憲出席，他以電影「局內人們」獲得影帝寶座。

南韓「亞洲經濟」今天報導，包括影后孫藝珍在內的其他重量級演員也缺席頒獎典禮，入圍者的缺席率高達9成。

值得一提的是，不僅上屆影帝黃正民和影后全智賢婉拒出席，還有最佳男女主角獎入圍者宋康昊、裴斗娜、沈恩京，最佳男女配角入圍者李璟榮、尹宰文、千禹熙、嚴泰久、羅美蘭等，均因行程無法配合而未能出席頒獎典禮。

報導指出，大鐘獎與青龍獎、百想藝術大賞並列為韓國電影3大獎，但近年來隨著組委會內部派系鬥爭加劇等原因，使得大鐘獎陷入負面形象的窘境。

與此同時，叫好又叫座的人氣電影「釜山行（台灣譯名為：屍速列車）」、「小姐」等均未報名參選，讓頒獎典禮的可看性遜色不少。

這屆大鐘獎的得獎名單，包括李秉憲、孫藝珍分別以電影「局內人們」、「德惠翁主」榮獲最佳男女主角；嚴泰久、羅美蘭則以「密探」、「德惠翁主」分獲最佳男女配角；最佳男女新人獎則分別頒給「四等」的鄭家藍、「哭聲」的金煥熙。

電影「局內人們」成為本屆大鐘獎的最大贏家，共獲得最佳男主角、最佳作品、導演、企劃及劇本5大獎。1051228

(中央社)