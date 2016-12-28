上班族簽賭欠債　公寓裡種大麻遭逮

我要評比

王姓和陳姓2名網友涉嫌在公寓裡種植大麻遭警方查獲。（張企群翻攝）

警方查獲近200株大麻及已焙乾的大麻成品。（張企群翻攝）

王姓和陳姓2名網友被依毒品罪嫌移送法辦。（張企群翻攝）

為防制毒品流竄跨年夜派對，台北市刑大毒品查緝中心今日會同中山分局、刑事警察局第三大隊偵查第二隊及台中市警局烏日分局，聯手在新北市三重區及台中市大肚區破獲橫跨北中兩市的販毒集團及其大麻種植工廠。

市刑大毒緝中心日前接獲民眾檢舉販賣大麻情資，經分析情資追查，發現居住於新北市三重區王姓男子及台中市大肚區陳姓男子等2人涉嫌重大，疑購買大麻種子，利用租賃公寓大量栽種，並製成大麻花販售予他人牟利。

專案小組隨即報請新北地檢署檢察官陳漢章指揮偵辦，並展開長期跟監，伺時機成熟，兵分兩路至王、陳2嫌之大麻工廠執行搜索，查獲大麻成株197株、插株培養杯7杯、靚土13包、培養土4批、肥料4袋、生長棚3組、掛帳2組、穩壓器4組、燈源20盞、定時器6個、溫濕度計1個、澆花器1個、剪刀2支、電風扇2台、除濕機1台等證物。

警方調查，王、陳2嫌背景單純，其中王嫌還是一名上班族，因簽賭職棒欠下300萬的賭債，才透過網路與陳嫌商議共同種植大麻牟利，由王嫌於大台北地區採買大麻種子，陳嫌則刻意選擇離住家不遠處租屋、利用台中地區氣候大量栽種，暗地將大麻工廠藏匿於公寓內，以躲避警方查緝。

種植過程中，陳嫌為讓大麻順利生長，刻意開窗留縫隙通風，不料反遭住戶聞到異味，向大樓管委會抗議並向警方檢舉。訊後，警方將王、陳2嫌依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦，並進一步追查大麻種子來源及毒品販售流向。

★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時)