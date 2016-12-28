吳敦義致函中常委 籲不宜打散黃復興

前副總統吳敦義28日下午發出給中常委的公開信，盼在最近的黨務革新選舉辦法爭議裡尋求兩全之策，他建議不宜打散黃復興黨部，但應該增加其黨代表名額。

吳敦義全文如下：

不宜打散黃復興黨部，但應增加其黨代表名額

書致中常委同志建議採取兩全之策

黃復興黨部多為先進同志，他們忠黨愛國之心無庸贅述，黃復興更能始終維持組織機制，成為本黨動員力最強的黨部。因此，將黃復興打散併入地方黨部，其利弊仍宜審慎衡量。可能還造成部分黃復興同志擔憂「會不會形同解散？」

敦義昨日曾與一些黃復興黨部的同志交換意見，他們對併入地方黨部，尚有疑慮，但他們也對應選出黨代表的名額認為未盡公平。這都應該加以考量。

敦義誠摯建議中常委同志，能夠做出兩全其美的睿智決定：不要打散黃復興，以維持本黨這個精銳組織，但確宜增加黃復興應選出黨代表名額。

此外，一些偏遠鄉區由於黨員人數較少，恐無法產生黨代表，可否在選舉辦法中增列偏遠鄉區保障名額或列席代表，以維持本黨在黨工大幅裁減之後，仍有黨代表在偏鄉地區服務或反映偏鄉角落的人民心聲。

吳敦義敬上

中華民國105年12月28日

(旺報)