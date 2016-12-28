北市里長涉索賄 檢調發動第二波偵查

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台北地檢署偵辦台北市某里長涉向建商索賄180萬元案，今天發動第二波行動，指揮調查局台北市調查處，約談行賄的建設公司馮姓負責人等4人到案，全案朝涉犯貪污罪方向偵辦。

檢調調查，該名中正區里長涉嫌在民國103年底，向建商「溝通」要繳付一筆錢，才願意在相關道路施工文件上蓋章；建商為求工程順利動工，於104年2月給該名里長新台幣180萬元後，才讓里長蓋下同意章。

北檢11月18日指揮台北市調處兵分3路搜索，並約談該里長等6人到案；今天進行第二波搜索行動，兵分8路，約談馮姓負責人等4人到案。1051228

(中央社)