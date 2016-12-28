數位通訊傳播法草案 宣示網路治理

NCC今天通過「電信管理法」、「數位通訊傳播法」兩草案，NCC主委詹婷怡表示，「數位通訊傳播法」草案精神接近網路基本法，宣示網路治理的概念。

國家通訊傳播委員會（NCC）主委詹婷怡今天在例行記者會上宣佈，NCC今天在會議中通過「電信管理法」、「數位通訊傳播法」兩草案，草案條文預計一週內公佈，後續將舉辦公聽會及部會協商，草案內容仍有討論空間，NCC先把架構提出來。

「數位通訊傳播法」草案重點在於通訊傳播的流通、普及與近用、服務提供者與使用者相關行為，及政府開放治理作為等面向。

詹婷怡表示，「數位通訊傳播法」草案精神接近於網際網路基本法，因網路興起所帶來對傳統產業與服務的衝擊，包括電子商務、網物分享經濟、第三方支付、遠距醫療、串流視聽服務等，都須依據「網路治理」的精神逐一探討檢視。

詹婷怡指出，台灣沒有針對網路治理的法律，「數位通訊傳播法」草案作為宣示網路治理的層面較大，宣示網路世界並不是沒有法律可以規管，不過這部法並不是要新增法律責任，最低度適用的仍是民法，但這涉及政府所有機關權責問題，仍需要跨部會合作。

「電信管理法」草案，詹婷怡表示，是參考日本及歐盟先例，規定主管機關公告具有顯著市場地位（SMP）者，將採用矯正市場結構及調整營業行為的不對稱管制措施，營造電信事業間，得以公平競爭的健全市場環境。

「電信管理法」草案大幅改造原有的管制架構，賦予電信事業更多經營彈性，例如目前正在發展的物聯網服務，將不再受限於業務開放限制，可更靈活推展服務，以激發整體產業創新能力，打造更靈活的匯流智慧平台。

在電信法新舊法案之間，仍有三年的過渡期，NCC也將採取新舊法交錯並行的彈性過渡期，讓既有業者能以較具彈性的步調適用新法。1051228

(中央社)