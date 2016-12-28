嘉莉費雪飾莉亞公主 星際大戰永恆經典

星際大戰系列電影飾演反抗軍精神領袖莉亞公主的女星嘉莉費雪今天辭世，享壽60歲，回顧她在電影中的性感造型，已成為星際大戰的永恆經典，也留給紛絲無限的懷念。

1983年上映的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」（Star Wars Episode VI - Return of the Jedi），嘉莉費雪（Carrie Fisher）飾演的莉亞公主褪下潔白飄逸的公主裝，換上金黃性感的比基尼，玲瓏有緻的身材，既搶眼又吸睛。

因為吸睛，莉亞公主當年穿的那套泳裝，被Rolling Stone雜誌相中，特別邀請她拍攝一系列沙龍照，還特別到海邊出外景。

由嘉莉費雪飾演的莉亞公主調皮又可愛，其他角色也陪她入鏡，黑武士緊緊抱著她，莉亞公主開心大笑，瞬時黑武士也變得討人愛。

回憶起嘉莉費雪往昔在電影中的青春美好影像，令人惋惜的是她不幸在花甲之年殞逝，想必粉絲就如同她的母親獲悉愛女辭世後的悲慟逾恆，不僅難以接受也無法相信。1051228

(中央社)