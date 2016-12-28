嘉莉費雪飾莉亞公主 星際大戰永恆經典
星際大戰系列電影飾演反抗軍精神領袖莉亞公主的女星嘉莉費雪今天辭世，享壽60歲，回顧她在電影中的性感造型，已成為星際大戰的永恆經典，也留給紛絲無限的懷念。
1983年上映的「星際大戰六部曲：絕地大反攻」（Star Wars Episode VI - Return of the Jedi），嘉莉費雪（Carrie Fisher）飾演的莉亞公主褪下潔白飄逸的公主裝，換上金黃性感的比基尼，玲瓏有緻的身材，既搶眼又吸睛。
因為吸睛，莉亞公主當年穿的那套泳裝，被Rolling Stone雜誌相中，特別邀請她拍攝一系列沙龍照，還特別到海邊出外景。
由嘉莉費雪飾演的莉亞公主調皮又可愛，其他角色也陪她入鏡，黑武士緊緊抱著她，莉亞公主開心大笑，瞬時黑武士也變得討人愛。
回憶起嘉莉費雪往昔在電影中的青春美好影像，令人惋惜的是她不幸在花甲之年殞逝，想必粉絲就如同她的母親獲悉愛女辭世後的悲慟逾恆，不僅難以接受也無法相信。1051228
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。