銀粉補牙免驚 常吃大型魚較可怕

有家醫科醫師發現，一婦女掉髮、失眠、可能跟牙齒補銀粉有關。不過，牙醫師說，補牙的銀汞合金是穩定合金，要擔心的應該是進入生態鏈的汞，吃錯魚危險更大。

有媒體報導，一名50多歲婦女不明原因掉髮、失眠、恐慌及莫名疼痛，四處求醫卻找不出原因，最後頭髮檢驗報告顯示，體內含汞量為5ppm，為美國環保署標準1ppm的5倍。但她不吃深海魚，環境中也找不到其他汞中毒汙染，答案竟然是她口中3顆補過銀粉的牙齒。

銀粉目前仍是台灣合法使用的填補材料，衛生福利部心理及口腔健康司副司長張雍敏下午受訪時表示，補牙用的銀粉是銀汞合金，是很穩定的合金，使用至少超過150年，且根據牙醫學及她從醫經驗，沒有聽過用銀粉補牙導致汞中毒個案。

張雍敏說，根據聯合國環境規劃署訂定的公約，為了保護環境，希望逐年降低使用銀粉補牙，台灣銀粉補牙率已從2000年的29%到2014年的5%，符合國際逐年下修目標。

台北醫學大學牙醫學系副教授鄧乃嘉受訪時也說，科學證據已經顯示，當汞變成合金，就不會散出這麼多汞，對身體真正有害的是有機汞，不是穩定的銀汞合金。

鄧乃嘉說，與其擔心口裡的銀粉，應該更擔心吃大型魚，當汞進入生態圈，被魚吃下肚，累積在大型魚裡更是可觀。

至於婦人3顆銀粉牙與掉髮、失眠、恐慌；鄧乃嘉說，這應該是心理性的因素，跟汞中毒的症狀一點都不像，汞中毒引起的是神經方面的問題。1051228

(中央社)