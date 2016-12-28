諾獎得主屠呦呦捐465萬設基金
獲諾貝爾醫學獎的中國大陸學者屠呦呦向北京大學捐贈人民幣100萬元（新台幣465萬元），以設立北大屠呦呦醫藥人才獎勵基金。
北大醫學部網站今天刊登訊息指出，捐贈儀式於25日在屠呦呦家中舉行，大陸全國政協副主席韓啟德、教育部副部長兼北京大學黨委書記郝平和北京大學常務副校長等人也在。
當天除了簽約外，各人也為4天後即將86歲生日的屠呦呦祝壽。
據公佈，屠呦呦為支持母校教育事業的發展，培養醫藥衛生人才等，向北大教育基金會捐資100萬元，在北大醫學部設立有關基金。
網上資料顯示，屠呦呦於1951年考入北大醫學院，1955年畢業
屠呦呦畢業後曾接受中醫培訓2年半，其後一直在中國中醫研究院（2005年更名為中國中醫科學院）工作。
屠呦呦多年從事中藥和中西藥結合研究，突出貢獻是創製新型抗瘧藥青蒿素和雙氫青蒿素，並因此於2015年獲得諾貝爾醫學獎。1051228
(中央社)
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