一例一休假日生病何處去？這個APP告訴你！
民眾有急診需求時，往往到醫院急診才知道一堆人在等床，被迫塞在急診，健保新版的「全民健保行動快易通APP」新增「急診待床」一項，民眾只要點進去，就可以知道各家醫院的急診待床狀況，提供民眾急診就醫選擇；另快易通APP同時也結合Google Map的地圖功能，民眾若有就醫需求，可點選「院所查詢」，就可知道附近有哪些醫院或診所可以看病。
健保署長李伯璋表示，為紓緩急診壅塞，提供民眾即時的急診相關資訊十分重要，健保署在快易通APP中新增「急診待床」一項，民眾只要一點入，就可以看到各醫院急診等待住院的人數，並以紅、黃、綠燈顯示該院目前急診壅塞的狀況，民眾如果看到紅燈，顯示該醫院急診非常塞，民眾可以提早應因改到其他醫院急診，避免到急診後等不到病床，同時也紓解醫院急診壅塞壓力。
此外，應因一例一休，有8成的基層診所在周六、周日休診，健保署醫管組專門委員林淑範表示，民眾假日若需要看診，可上快易通APP點選「院所查詢」，即可知道附近有哪些診所有看診，民眾除可依縣市、鄉鎮、地址、診療科別、診療時段、服務項目等不同需求進行查詢外，在新版的快易通APP中，特別結合Google Map的地圖功能，點選後就能以地圖呈現附近半徑1公里所有院所的位置，更加方便。
(中時)
關鍵字：一例一休、急診待床、全民健保行動快易通APP
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