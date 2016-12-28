為愛減重 32歲男大甩63公斤
一位體重182.7公斤、32歲的男子，為了搭配苗條的女朋友走上紅地毯，決心減肥但都失敗，最後接受胃繞道手術，輕鬆甩掉了63公斤，澄清醫院一般外科主治醫師吳明哲表示，這項手術直接讓胃變小，降低食量又不影響健康，對病態性肥胖的患者有較好的減重效果。
這名男子從小就是一個胖子，食量奇大，一餐可以吃兩大碗公的飯，喜愛吃零食和飲料，長大後吃牛排至少30盎斯，一般人的食量約8盎斯，體重一路飆高至182.7公斤，褲子腰圍穿到4XL，走起路來喘噓噓，連膝蓋都感覺承受不了自己的體重，他的BMI值高達55.8。
他決心減重的原因是來自未婚妻，兩人準備結婚，但他的身材與未婚妻實在差很多，182公斤：52公斤，走在紅地毯太不「速配」了，曾經吃了半年的減肥代餐，一停餐又胖回來，才考慮接受胃繞道手術。
吳明哲表示，胃繞道手術簡單的講是將在食道下方留下一個小胃，成為新胃，再將小腸接上小胃，躲過十二指腸，使消化液混合食物的時間延遲，吸收營養的時間就變短了，以達到減重的效果。通常手術後半年內效果最顯著，再配合營養師的指導飲食，一年後就會達到減掉多餘的體重。
接受胃繞道手術的人，於手術後如果未正確補充維生素和礦物質，有可能會產生掉頭髮或貧血的情形，因此術後的飲食搭配很重要，這位男子在賴淑娥營養師的定期指導下，開出均衡的營養飲食，三餐加點心，體重也持續下降該男子術後十個月，體重已降至119.3公斤，褲子腰圍4XL已降至2L。
吳明哲醫師指出，減重手術已被醫界普遍認同，不但能減重，也能改善生活品質。如BMI值大於35，且伴隨有呼吸中止症、糖尿病等疾病，健保是有給付這項胃繞道手術費用。
(中時)
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