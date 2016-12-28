為愛減重 32歲男大甩63公斤

32歲男經胃繞道手術後輕鬆甩重63公斤，為的是陪窕窈美妻一起手紅毯。（馮惠宜翻攝）

澄清醫院外科醫師吳明哲說胃繞道手術已被醫界普遍認同是可以改善病態性肥胖的治療方式。（馮惠宜翻攝）

一位體重182.7公斤、32歲的男子，為了搭配苗條的女朋友走上紅地毯，決心減肥但都失敗，最後接受胃繞道手術，輕鬆甩掉了63公斤，澄清醫院一般外科主治醫師吳明哲表示，這項手術直接讓胃變小，降低食量又不影響健康，對病態性肥胖的患者有較好的減重效果。

這名男子從小就是一個胖子，食量奇大，一餐可以吃兩大碗公的飯，喜愛吃零食和飲料，長大後吃牛排至少30盎斯，一般人的食量約8盎斯，體重一路飆高至182.7公斤，褲子腰圍穿到4XL，走起路來喘噓噓，連膝蓋都感覺承受不了自己的體重，他的BMI值高達55.8。

他決心減重的原因是來自未婚妻，兩人準備結婚，但他的身材與未婚妻實在差很多，182公斤：52公斤，走在紅地毯太不「速配」了，曾經吃了半年的減肥代餐，一停餐又胖回來，才考慮接受胃繞道手術。

吳明哲表示，胃繞道手術簡單的講是將在食道下方留下一個小胃，成為新胃，再將小腸接上小胃，躲過十二指腸，使消化液混合食物的時間延遲，吸收營養的時間就變短了，以達到減重的效果。通常手術後半年內效果最顯著，再配合營養師的指導飲食，一年後就會達到減掉多餘的體重。

接受胃繞道手術的人，於手術後如果未正確補充維生素和礦物質，有可能會產生掉頭髮或貧血的情形，因此術後的飲食搭配很重要，這位男子在賴淑娥營養師的定期指導下，開出均衡的營養飲食，三餐加點心，體重也持續下降該男子術後十個月，體重已降至119.3公斤，褲子腰圍4XL已降至2L。

吳明哲醫師指出，減重手術已被醫界普遍認同，不但能減重，也能改善生活品質。如BMI值大於35，且伴隨有呼吸中止症、糖尿病等疾病，健保是有給付這項胃繞道手術費用。

(中時)