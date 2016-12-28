黨中央讓步！國民黨黃復興合併選舉 明年不實施
國民黨主席洪秀柱28日在主持中常會時表示，最近因黨主席選舉時程以及黨代表選舉辦法引起諸多紛擾，讓支持者感到憂心，她向大家致歉，也向所有支持者表示歉意。她表示，經過此次紛擾，會以最誠懇的態度來加強溝通，也嚴格約束幹部同仁聽取各方意見，多凝聚共識。
秘書長莫天虎說明，針對黨務工作思慮不周所帶來的紛擾，表示誠摯歉意，他奉主席洪秀柱之命，聽取許多中常委以及黨內同志意見，綜合多數意見後，提出三點建議：一、106年四項黨職選舉的時程不變；二、地方黨部與黃復興黨部以及黨代表合併選舉案，延至下下屆才開始實施，明年不實施；三、第20屆黨代表應選總額，將本著「票票等值」的精神重新訂定，依規定明訂於黨代表選舉作業細則，提請中常會通過後實施。
洪秀柱表示，國民黨歷經兩次選舉挫敗，同時面臨許多挑戰，不論是民進黨對黨產的追殺，以及黨內所面臨的各項改革事項，包括組織精簡、人員精實，以及黨內諸多要解決的問題，都是非常嚴峻的挑戰。
洪秀柱提到，國民黨身為百年政黨，此時需要思考如何改變，如果繼續故步自封，不再開創新局，國民黨將沒有明天。她也強調，黨面臨危急存亡之秋，大家常提到要團結對外，但團結改革不是口號，她將以最誠懇的態度來加強溝通、凝聚共識。
她稱，黨內可以有歧見、有不同聲音，期盼中常委「回到家裡談」，若大家不開會，意見沒有辦法溝通，難免產生誤會，甚至發生各種沒有必要的隔閡，令人難過。她也提到，最近新聞媒體對國民黨的評論呈現負面，眼看現今執政黨民調下滑，國民黨也未能得到社會上更多認同，她深感遺憾，身為國民黨主席，她要負相當大的責任，並再次用最誠懇的態度表達由衷歉意。
(旺報)
關鍵字：洪秀柱
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