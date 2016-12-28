15公分身高差，屏市仁愛國小羽球巧獲全國雙冠

全民會長盃羽球賽，小四女雙冠軍呂宥縉（左起）、周芸安及小五女雙冠軍吳阡裴、王珮伃，身高皆差距15公分。（林和生攝）

屏市仁愛國小遠赴北市參加全民會長盃羽球賽，單雙打項目皆有斬獲。（林和生攝）

屏市仁愛國小參加全民會長盃羽球賽，成績優異。（林和生攝）

甫於北市完賽的全民會長盃國際羽球錦標賽，吸引港、台、星、馬等超過1700組選手參賽，屏東市仁愛國小強勢出擊，拿下小四及小五組女雙冠軍，巧合的是，2組選手身高差距皆達15公分，高矮搭配獲得成效，賽場上也很吸睛。

「真的沒有故意這樣配」，球隊教練施言楠指出，「全民會長盃」是中華民國全民羽球發展協會主辦的2大年度羽球賽事之一，不僅選手強度強，還吸引國際選手來台較勁，面對這種大型賽事，通常會將校內最強選手配成一組，剛好就是一高一矮，真的沒有刻意。

小五組女雙冠軍吳阡裴152公分，隊友王珮伃個頭嬌小、僅137公分，場上視覺很容易被打點，施言楠說，小不點的長處就是快，且抗壓性好、不服輸，面對對手總勇於應戰，搭配高個子的力道及補位，幾拍下來，對方討不到便宜，很容易自亂陣腳。

小四組女雙冠軍巧合也是15公分的高矮配，周芸安131公分、呂宥縉146公分，在小隻速度快、高的有力道，優缺點互補下，同樣出奇制勝。不過2組全國冠軍搭檔都透露，很常在場上吵架，施言楠笑說，小學生打不好容易責怪隊友，但溝通後還是會互相鼓勵，鬥嘴難免，代表她們求勝慾望強。

仁愛國小校長許嘉政表示，在戴資穎獲得世界冠軍激勵下，小選手有了仿效目標，練起球來特別有勁，期待未來也能出現另一個世界球后。

(中時)