竹北親親果農場高架離地種草莓 輪椅族享採果樂
草莓「高架化」？農民林峻葦、范嘉淇夫妻4年前在竹北市成功種植草莓，今年更斥資百萬，採取高架離地種植方式，擴增種植面積，也方便輪椅族、推娃娃車家長同享採果樂趣。
范嘉淇父親范銹龍長期在苗栗大湖種植草莓，更曾獲神農獎，范嘉淇夫妻經營的「親親果農場」，也獲范銹龍指點，在鄰近高速公路、科技園區的地帶也種出品質、品項俱佳的草莓。
由於草莓需水又怕水太多、需陽光又怕太曬，且新竹地區風大，范嘉淇指出，他們架設防護網式冷氣過濾等級，今年採取高架種植方式，不僅可將種植面積擴增為兩倍，也方便民眾採果，今年除了豐香1號，亦種植蘋果草莓，香氣跟味道都有所差異。
范嘉淇說，不少採果民眾均是全家大小動員，過去曾見媽媽帶孩子採果，父親只能在外顧娃娃車，今年改高架種植方式，輪椅族可輕鬆入內，不僅方便照顧草莓，也讓三代同堂家庭可同享採果樂。
竹北市農會推廣部主任黃正鐘肯定林峻葦、范嘉淇夫妻的用心，不僅田間工作管理良好，生產出的草莓香氣、甜度、水分都十足。
(中時)
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