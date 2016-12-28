安倍訪珍珠港 陸：精明作秀不如反省
日本首相安倍晉三27日訪問珍珠港，在演講中強調和解，並未道歉。中國大陸外交部發言人華春瑩今天說，對二戰亞洲受害國而言，「再多次精明作秀也不如一次真誠深刻反省」。
大陸外交部下午舉行例行記者會，華春瑩回應日媒提問時說，大陸注意到英國金融時報、華爾街日報等媒體對安倍訪問珍珠港的報導和評論中有個關鍵詞，就是「精明」，而不是「真誠」。
華春瑩說：「我想這樣的報導和評論是很能說明問題的。」
她表示，當年日本對中國等亞洲鄰國發動的是侵略戰爭，加害者與受害者之間的和解必須也只能建立在加害方的真誠深刻反省基礎上，這樣的和解才是真實可信的，才會持久和牢固。
華春瑩說：「對於亞洲受害國來講，再多次的精明作秀，也不如一次真誠深刻的反省對於未來更加有益。」
安倍晉三夏威夷時間27日與美國總統歐巴馬造訪位於珍珠港的亞利桑那號戰艦紀念館（USS Arizona Memorial），向75年前日軍偷襲珍珠港的罹難者獻花、致哀並發表感言。
安倍承諾日本將不再「重蹈戰爭恐懼的覆轍」，並說目前世界上戰爭的慘禍仍未消除，所需的正是寬容的心、和解的力量。歐巴馬表示，安倍的感言展現和解的力量，是歷史性作為。1051228
(中央社)
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