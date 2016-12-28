進駐北市千萬豪宅 詐騙集團專騙中國人
吳嫌為首的詐欺集團進駐北市文山區價值千萬豪宅，專鎖定中國人進行電信詐騙，想趁年前大撈一筆，刑事局循線破獲該集團。
刑事局調查，吳嫌等人長期在東南亞從事電信詐騙，但因近來中國積極緝捕境外詐欺，他們擔心被帶到中國審判，決定分批回台，另起爐灶，在北市文山區某知名大學後山，承租價值千萬豪宅，並大量招兵買馬。
該集團假冒電信公司、醫保中心服務人員（一線）、公安（二線）、檢察官（三線）等名義，分處1樓、2樓及3樓進行詐騙，刑事局在外長期跟監，27日下午1時確認屋內有電話鈴聲及大聲訓斥被害人聲響，持搜索票入內，當場逮捕吳嫌等12人，取獲電腦3台、無線電10部、詐騙話機29部、網路設備1批等贓物。
刑事局表示，經過檢視現場證物，粗估該機房在10月中旬運作，詐騙所得超過百萬人民幣，警方在屋內時，中國籍被害人仍不停撥打電話至該機房，只好充當接線生，告知已遭詐騙。
警方發現吳嫌等12名嫌犯，有毒品、詐欺、槍砲等前科，都是吳嫌友人好康逗相報，聲稱可入住豪宅輕鬆賺錢，即加入詐騙集團，大多為30歲多歲無業青壯年，，警方將持續針對其名下財產及帳戶報請法院查扣，追回不法所得。1051228
(中央社)
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