台積電中科環差案過關 可量產10奈米製程

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環保署通過台積電中科擴廠環差案。(楊騰凱攝)

台積電中科擴廠的環差案審核今日修正通過。台積電表示，該廠的10奈米製程已可開始量產，明年全力衝刺10奈米。

環保署今日審查台積電中科擴廠的環境影響差異分析報告，台積電同意接受中科局定期檢查、不定期抽驗化學品使用，以及空氣、水、廢棄物等汙染排放情形，並記錄留存。此外，還會將空水廢等排汙情形上網公開，全案最後也修正通過。

台積電資深處長莊子壽表示，環差案通過代表中科廠已可量產10奈米製程，明年會全力衝刺10奈米。

(中時)