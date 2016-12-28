學生技藝競賽 周佳薇苦練奪冠軍
就讀明德中學美容科三年級的周佳薇，因從小平衡感不好，每次化妝總會出現左高、右低的情況，讓她遭遇嚴重挫折，為找出適合的方式，她不斷苦練、每天要練習2、3張臉，參加全國高中學生技藝競賽終於奪冠；就讀幼保科的邱昱綺則奪下教具製作組第二名。
拿起眼影色盤，周佳薇專注為模特兒上妝，她笑說，剛開始參加選手培訓時，化妝的作品總會出現眉毛、眼影左邊明顯較高情況，顏色也是濃度左右不一，幾經練習還是改不過來，為此哭了好多次，也緊張到數度流鼻血，後來經過揣摩位置角度、拿鏡子邊練邊改，才終於找出克服的辦法。
參加技藝競賽時，題目分別為夏日面試妝、瑪麗蓮夢露的復古妝，周佳薇說，賽前還緊張到流鼻血，所幸模特兒協助、要她放輕鬆，才能順利完成比賽，以弓形眉、倒勾眼妝的呈現勾勒出瑪麗蓮夢露的嫵媚，獲評審青睞，奪下冠軍。
同樣就讀明德中學的邱昱綺從小沒學過美術，她說，因為喜愛和小小孩玩，上高中就選擇幼保科，還從中發現自己的美感潛能，比賽題目為節慶教具，利用材料做出不同觸感的端午節粽子、可團體玩的划龍舟教具，奪下教具製作組第二名，未來希望朝幼保、教具製作方向努力。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。