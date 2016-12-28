學生技藝競賽 周佳薇苦練奪冠軍

明德中學美容科周佳薇（左起）、幼保科邱昱綺，參加全國高中學生技藝競賽，分別奪下美顏組第一名、教具製作組第二名。（林欣儀攝）

明德中學學生參加全國高中學生技藝競賽，奪下美顏組第一、第五名與教具製作組第二名，另獲7個金手獎、12個優勝，得獎學生開心與師長合影。（林欣儀攝）

就讀明德中學美容科三年級的周佳薇，因從小平衡感不好，每次化妝總會出現左高、右低的情況，讓她遭遇嚴重挫折，為找出適合的方式，她不斷苦練、每天要練習2、3張臉，參加全國高中學生技藝競賽終於奪冠；就讀幼保科的邱昱綺則奪下教具製作組第二名。

拿起眼影色盤，周佳薇專注為模特兒上妝，她笑說，剛開始參加選手培訓時，化妝的作品總會出現眉毛、眼影左邊明顯較高情況，顏色也是濃度左右不一，幾經練習還是改不過來，為此哭了好多次，也緊張到數度流鼻血，後來經過揣摩位置角度、拿鏡子邊練邊改，才終於找出克服的辦法。

參加技藝競賽時，題目分別為夏日面試妝、瑪麗蓮夢露的復古妝，周佳薇說，賽前還緊張到流鼻血，所幸模特兒協助、要她放輕鬆，才能順利完成比賽，以弓形眉、倒勾眼妝的呈現勾勒出瑪麗蓮夢露的嫵媚，獲評審青睞，奪下冠軍。

同樣就讀明德中學的邱昱綺從小沒學過美術，她說，因為喜愛和小小孩玩，上高中就選擇幼保科，還從中發現自己的美感潛能，比賽題目為節慶教具，利用材料做出不同觸感的端午節粽子、可團體玩的划龍舟教具，奪下教具製作組第二名，未來希望朝幼保、教具製作方向努力。

(中時)